الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش: دور «استشاري الشارقة» وجهوده لخدمة الوطن والمواطنين

صقر غباش
15 ديسمبر 2023 01:14

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تقدم 60.6 مليون درهم لدعم النازحين قسراً

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أن العمل البرلماني في دولة الإمارات يسهم في مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات، حيث تمتلك الإمارات بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في المراكز المتقدمة، لافتاً إلى أن توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها تشكل الركيزة الرئيسة للارتقاء بالعمل البرلماني.
وقال معالي صقر غباش في تصريح له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن المجلس الاستشاري يُسهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار والارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار برؤية واعية.
وأشاد معاليه باهتمام ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للعمل البرلماني في الدولة، وأيضاً لجلسات المجلس الاستشاري في الشارقة وحرصه على مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم.
وقال معاليه: إن دور الانعقاد الحالي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يأتي في مرحلة من مراحل التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات على جميع المستويات وفي كافة القطاعات لمواصلة مسيرة الإنجازات خلال الخمسين عاماً المقبلة. لافتاً إلى أن المجلس الاستشاري يعزز دور المواطنين لخدمة الوطن من خلال المشاركة الفاعلة في الحياة البرلمانية بما يسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم لبناء حاضرهم واستشراف المستقبل، وبما يعزز من المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستوى الدولي.

صقر غباش
استشاري الشارقة
الإمارات
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
المجلس الوطني الاتحادي
الشارقة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
15 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: الوضع في غزة «كارثي»
15 ديسمبر 2023
جو بايدن
الأخبار العالمية
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
15 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس ماسون» (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر
15 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©