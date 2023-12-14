الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهيئة الإسلامية العالمية» تستعرض المبادرات الاستراتيجية

«الهيئة الإسلامية العالمية» تستعرض المبادرات الاستراتيجية
15 ديسمبر 2023 01:14

إسطنبول (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تقدم 60.6 مليون درهم لدعم النازحين قسراً

عقد مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة اجتماعه الحادي والثلاثين، في مدينة إسطنبول التركية، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على المبادرات الاستراتيجية، ووسائل تعزيز إصدار أدوات مالية منتظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والجهود المشتركة المبذولة لتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية النظام المالي وتعزيز استقراره.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة في ختام اجتماعهم التزامهم بدعم الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في تنفيذ عملياتها ومهامها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تؤدي الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة دوراً حيوياً في تعزيز إدارة السيولة في قطاع المالية الإسلامية، ودعم الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق الخدمات المالية العالمية، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالخدمات المالية الإسلامية.. كما تؤكد نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة التزامه بتعزيز المرونة في سوق المالية الإسلامية، تنفيذاً لمهام الهيئة، وتجسيداً لأهدافها وخططها المستقبلية».
من جانبه قال الدكتور عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعكس المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الجهود المتفانية لمجلس الإدارة لتعزيز دور الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة وتنفيذ أهدافها ورؤيتها لتطوير سوق المالية الإسلامية، وتلتزم الهيئة بتقديم حلول فعالة لإدارة السيولة في ضوء التطورات المتواصلة في الأسواق. نثمن الدعم الثابت من أصحاب المصلحة ونتطلع إلى تعزيز أهدافنا المشترك».

خالد محمد بالعمى
الإمارات
النظام المالي
إسطنبول
تركيا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
15 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: الوضع في غزة «كارثي»
15 ديسمبر 2023
جو بايدن
الأخبار العالمية
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
15 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس ماسون» (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر
15 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©