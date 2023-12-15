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رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد
15 ديسمبر 2023 09:33

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
سلمان بن عبدالعزيز
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