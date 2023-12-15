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مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية تصدر عددها الجديد لشهر ديسمبر 2023

مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية تصدر عددها الجديد لشهر ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023 11:03

 أصدرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر ديسمبر 2023، والذي يكشف عن مجموعة فريدة من صور الطبيعة والحضارة والتراث تحت عنوان "نفائس فوتوغرافية"، ويروي قصصًا ملهمة عن الاستدامة في موضوعَي "القبض على الكربون" و”رئـــــــــة الإمارات".

 


وتطلع المجلة قراءها، على امتداد 50 صفحة، على صور خالدة، التقطتها عدسات مصوري ناشيونال جيوغرافيك، في البر والبحر والجو خلال عام 2023 في موضوع " نفائس فوتوغرافية"، حيث تنقل كل صورة ما يحتضنه كوكب الأرض من روائع طبيعية وذخائر حضارية وفتوحات علمية، وتروي قصصاً ومعلومات عبر تفاصيل تأسر قلوب الناظرين إليها بجمالها أحياناً، وبخطورتها أحياناً أخرى.

 


ويكشف موضوع "القبض على الكربون" عن حقيقة لا محيد عنها توصل إليها خبراء المناخ، مفادها أن تقليل انبعاثات الكربون في كوكبنا إلى نسبة الصفر ليس كافياً لتخفيف أضرار التغير المناخي، بل ينبغي تنظيف غلافنا الجوي تنظيفًا شاملًا من الكربون الموجود من خلال بذل جهود عالمية منسَّقَة قد تعادل في نطاقها ما أحرزه الإنسان منذ وُجد على سطح الأرض.

 

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في حين تسرد كاتبتان محليتان في موضوع "رئـــــــــة الإمارات" قصة شجرة القرم وانتشارها في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أضحت حارسة أمينة على سلامة البيئة في هذا البلد. وتبدأ الحكاية مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي شجع على زراعة أشجار القرم والعناية بها بوصفها موروثاً طبيعياً للدولة وبلسمًا شافيًا من انبعاثات الكربون وتداعيات التغير المناخي.  


وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "شبكة أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.

مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية
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