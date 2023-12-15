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علوم الدار

"الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتهما القانون

"الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتهما القانون
15 ديسمبر 2023 11:31

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص "مركز الإمارات العالمي لخدمات العمالة المساعدة"، و"مكتب الشامسي لخدمات العمالة المساعدة"، لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.

وألزمت الوزارة أصحاب المكتبين الملغى ترخيصهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، والوفاء بالتزاماتهما حيالهم، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، كما تم إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين. وأكدت الوزارة، في بيان لها: " ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام".

وشددت الوزارة على عدم تهاونها في "تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات".

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وأشادت بمكاتب استقدام العمالة المساعدة الملتزمة بالتشريعات والتي تقدم خدمات متميزة لمتعامليها، وتوفر بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها، داعية أصحاب العمل إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae.

ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.

المصدر: وام
الموارد البشرية والتوطين
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