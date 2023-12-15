الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة.
15 ديسمبر 2023 15:51

 بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

وناقشا سبل تعزيز المساعي المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تهدئة الأوضاع وحماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات هذه الأزمة ، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة بشكل مكثف وعلى نحو آمن ومستدام.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يشهد تخريج دفعة "صُنّاع الغَد" من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
مسؤولة بيئية فنلندية: «COP28» أهم مؤتمر للمناخ منذ «باريس 2015»

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضرورة حماية أرواح كافة المدنيين ، وتأمين المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مستدام.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
فنلندا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
سباق التسعيرة لـ «الإسطبلات الخاصة»
سباق التسعيرة لـ «الإسطبلات الخاصة»
اليوم 17:30
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
اليوم 17:26
مركز الشرطة الذي وصل إليه الفتى بعد العثور عليه في فرنسا
الترفيه
العثور على فتى فقد قبل 6 سنوات في إسبانيا
اليوم 17:12
«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تطوير التايكواندو
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تطوير التايكواندو
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©