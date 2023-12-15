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الإمارات توزع طروداً غذائية على أكثر من 34 ألف نازح في غزة

مساعدات إماراتية تصل إلى النازحين في قطاع غزة
15 ديسمبر 2023 20:39

واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات تقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني ضمن عملية «الفارس الشهم 3» وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
في هذا الصدد، تم اليوم توزيع 6865 طرداً غذائياً على النازحين استفاد منها 34,325 شخصاً.
توزعت الطرود على كل من: معسكر ومواصي خانيونس (1500 طرد)، ونازحين من محافظة غزة (1391 طردا)، والسكان المحيطين بالمستشفى الميداني الإماراتي (248 طردا).
كما شمل التوزيع: لجنة المواصي غرب رفح (630 طرداً)، ونازحين من محافظة الشمال (490 طرداً)، ونازحين في شارع الطيران غرب رفح - لجان أحياء (926 طردا)، ووزارة التنمية الاجتماعية (1680 طردا) موزعة على مدارس: العقاد (350 طردا)، ويبنا (250 طردا)، وأسرار القبندي (700 طرد)، والمسمية (250 طردا). كما جرى توزيع 130 طردا خارج مراكز الإيواء.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة وأرسلت مستشفى ميدانيا ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 10126 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.
يجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

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