روسيا تعلّق على محادثات عسكرية بين أميركا وفنلندا

أعربت روسيا عن أسفها من احتمال تعزيز التعاون العسكري، اليوم الجمعة، بين فنلندا، جارتها من جهة الشمال الغربي، والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، ردا على أسئلة لوسائل الإعلام حول ما إذا كان نشر قوات أميركية في فنلندا سيؤدي إلى مزيد من التوترات، "بالطبع، لا يمكننا إلا أن نأسف لذلك".

وقد أبرمت الولايات المتحدة مؤخرا مثل هذه الاتفاقية مع السويد، وسوف يُسمح لها في المستقبل باستخدام 17 منشأة عسكرية سويدية. ومع ذلك، فقد تركزت المباحثات مع فنلندا وكذلك الدنمارك، حتى الآن، على إمكانية مثل هذا التعاون.

وقال بيسكوف إن "مثل هذه الاتفاقية سوف تمثل تهديدا لنا"، مشيرا إلي حقيقة أن فنلندا أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي منذ أبريل الماضي.