«شتانا في حتا».. فعاليات متعددة وأجواء آمنة

دبي (الاتحاد)

أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، استعداد المركز في استقبال «مهرجان شتانا في حتا»، وتأمين الفعاليات السياحية، والاستمتاع بالأجواء في بحيرة الليم ووادي هب، إضافة إلى الفعاليات المتعددة، منها الدراجات والبحيرات، والسيارات الكلاسيكية، ومسيرة الدراجات الهوائية، والجبال والأفلاج، وبينها أطول فلج موجود ومغطى، ويبلغ طوله كيلومتراً، إضافة إلى وادي هب وبحيرة الليم.

ولفت إلى أن المركز أدّى دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، نتيجة للانتشار الجيد للدوريات والبرامج الأمنية والمرورية التي يُطبقها.

وقال العقيد عبدالله الهفيت، نائب مدير المركز، إن المركز أسّس «فرقة الشجعان»، وهي متخصصة في الأمن السياحي، ومدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة للتعامل مع أي حادث، ومزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة، للمساهمة في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، كما تتابع إجراءات الأمن والسلامة في الأماكن السياحية، وتعريف السياح والزائرين بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

كما أنشأت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.