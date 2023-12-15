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علوم الدار

«الدفاع الجوي» تشارك في احتفالات ذكرى تأسيس «الجوية الإثيوبية»

«الدفاع الجوي» تشارك في احتفالات ذكرى تأسيس «الجوية الإثيوبية»
16 ديسمبر 2023 01:04

أبوظبي (وام)

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تشارك وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية والدفاع الجوي وقيادة الطيران المشترك للدولة، في احتفال القوات الجوية الإثيوبية بالذكرى الـ88 لتأسيسها، الذي يقام اليوم في قاعدة «هرر ميدا» الجوية جنوب العاصمة الإثيوبية، وذلك من خلال مشاركة الطائرات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في العرض الجوي «الأسد الأسود» الذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.
وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة من القوات الجوية الإثيوبية، وتجسيداً للعلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، وحرصاً من وزارة الدفاع على دعم وتقوية مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين.

الدفاع الجوي
إثيوبيا
الإمارات
القوات الجوية والدفاع الجوي
وزارة الدفاع
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