شرطة أبوظبي تستضيف محاضرة عن نظيرتها النيوزيلندية

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت الشرطة النيوزيلندية تجاربها المتميزة في تطبيق «مراكز الشرطة القائمة على الأدلة» في محاضرة عقدت في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بحضور مديري القطاعات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.

قدم المحاضرة بروس أوبراين المفوض المساعد والملحق الإقليمي النيوزيلندي في منطقة أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حرصها على استقطاب أفضل الممارسات الناجحة، والاطلاع عليها والاهتمام بالتبادل المعرفي مع مختلف الجهات الشرطية والأمنية العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المواكبة للتطور الدولي في استدامة الأمن والأمان.