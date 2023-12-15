عبدالله المري يستقبل مسؤولة أممية

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، للحد من مخاطر الكوارث، ورئيسة برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والوفد المرافق لها، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات التخصصية مع كافة الجهات المحلية والدولية، وضرورة التكاتف لمواجهة تحديات ومخاطر التغيرات المناخية، وما تفرضه هذه التغيرات على المدن والحكومات من اتجاهات جديدة تتطلب المرونة والقدرة على الصمود، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية بأحدث الحلول والأدوات التكنولوجية المبتكرة.

من جانبها أكدت ميزوتوري، حرص برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز علاقة الشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

واصطحب معاليه الوفد الضيف إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع خلالها على منظومة العمل في المركز، بالإضافة إلى أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات»، وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

كما اطلع الوفد على منصة «إيفاد» التفاعلية التعليمية الذكية.