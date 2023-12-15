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إطلاق المرحلة الـ 2 من تصفيات جائرة عجمان للقرآن الكريم

إطلاق المرحلة الـ 2 من تصفيات جائرة عجمان للقرآن الكريم
16 ديسمبر 2023 01:04

عجمان (وام)

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أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، المرحلة الثانية من التصفيات الأولية لجائزة عجمان للقرآن الكريم بدورتها السابعة عشرة، بمشاركة أكثر من 1000 متسابق ومتسابقة منهم 375 من المواطنين والمواطنات، وتستمر التصفيات حتي 31 شهر ديسمبر الجاري.
وتأتي الجائزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن تعزيز جانب العناية بالقرآن الكريم وأهله، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وتضم المرحلة الثانية من الجائزة، مسابقة نور الهمم التي تقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة القرآن الكريم، ومسابقة الأمهات المواطنات.
وبدأت لجان التحكيم أعمالها في التصفيات الأولية «عن بُعد»، من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يغطي حالياً جميع أعمال الجائزة.
وتوجه طارق العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي المركز على جهوده الكبيرة في خدمة ورعاية القرآن الكريم وتشجيع أهله، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على متابعته الدائمة لكل مراحل وأعمال الجائزة.
وأضاف، أن جائرة عجمان للقرآن الكريم تعكس إسهام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة عجمان بشكل خاص في دعم خدمة ورعاية القرآن الكريم وتعزيزه، مؤكداً أهمية العمل على تطوير هذه الخدمة والعناية بأبنائها، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتعليم وتدريس القرآن.

جائزة عجمان للقرآن الكريم
الإمارات
جائزة عجمان للقرآن
عجمان
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
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