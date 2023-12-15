«التنمية الأسرية» تستعرض خدماتها في «ملتقى أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة التنمية الأسرية في «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023» تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام» خدماتها كمشروع أندية بركة الدار الاجتماعية، وبطاقة بركتنا، ومجلس الحكماء، ومنصة تربية المراهقين – الأبوة الإيجابية، بالإضافة إلى مركز الاتصال للاستشارات الأسرية.

وقالت مريم مبارك الكتبي اختصاصي إدارة مجالس كبار المواطنين: استعرضت مؤسسة التنمية الأسرية لزوار ملتقى أبوظبي الأسري الرابع «مشروع أندية بركة الدار»، والذي يهدف إلى تمكين كبار السن من تقبل مرحلة الشيخوخة، وإكسابهم مهارات التكيف والتوافق مع هذه المرحلة، وتعزيز آليات اندماج المسنين في الحياة الاجتماعية مع فئات عمرية مختلفة، ورفع الروح المعنوية في نفوس مرتادي المجلس من المتقاعدين وكبار السن، وتجديد نشاطهم وإعادة الحيوية إلى نفوسهم، بالإضافة إلى توعية أسر كبار السن بالمتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية للمسنين وآلية تلبيتها.

وتابعت: استعرضت المؤسسة خدماتها لكبار المواطنين، من خلال خدمة «بطاقة بركتنا»، والتي تتضمن العديد من المزايا والتسهيلات ومنها: إعطاء حاملي البطاقة الأولوية في الجهات الحكومية لإنهاء معاملاتهم، ومعرفة كبار المواطنين بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما تم توفير «مجلس الحكماء» لكبار المواطنين في محطة الموروث الإماراتي.

وقال عبدالله المازم رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية: «تحرص مؤسسة التنمية الأسرية للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها في ظل عصر يتسم بالتغيرات الاجتماعية السريعة، وما يتبعها من تأثيرات تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسرة وأفرادها، وتقدم المؤسسة من خلال مركز «الاتصال للاستشارات الأسرية» العديد من الخدمات الأسرية المتمثلة في (خدمة الاستشارات الاجتماعية، وخدمة مساندة كبار المواطنين، وخدمة همم للاستشارات الأسرية)، وذلك بهدف دعم استقرار الحياة الأسرية من خلال رفع وعي وقدرة أفراد المجتمع للتعامل مع المشكلات الأسرية بطريقة إيجابية، وتوفير الدعم الوجداني والاجتماعي لكبار المواطنين، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر أصحاب الهمم.

وتابع: ما يميز خدمات المركز أن الاستشارات تكون فورية وتخصصية، حيث يتم تقديم الخدمة للمتعامل مباشرة عبر الاتصال من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مرخصين في تقديم الخدمات الإرشادية، واستشارات سرية، واستشارات إرشادية وقائية تمكينية مستمرة، كما يتم متابعة المتعامل عبر الجلسات الإرشادية لحين تمكنه من تفهم مشكلته والتعامل معها، واستشارات مجانية وسهلة الوصول إليها عبر الرقم المجاني 80033322.

وقالت ميثاء العامري رئيس قسم تثقيف الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية:«استعرضنا من خلال الملتقى منصة «تربية المراهقين- الأبوة الإيجابية»، وتهدف المنصة إلى تنمية المهارات الوالدية للتمكن من التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، ويركز محتوى المنصة على الجانب الاجتماعي والنفسي والتعليمي والديني والمالي والعالم الرقمي، بالإضافة إلى الخصائص النمائية والتغيرات الجسدية للمراهقين وكيفية التعامل معها، باعتبارها تتضمن مجموعة من المواد التوعوية، والتثقيفية، والمرئية، والمقروءة، والمسموعة».