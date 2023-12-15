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«الهلال الأحمر» يفتتح مركز «أم الإمارات لغسيل الكلى» في جزر القمر

مركز «أم الإمارات لغسيل الكلى» في جزيرة موهيلي بجزر القمر (وام)
16 ديسمبر 2023 01:04

موروني (وام)
افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز «أم الإمارات لغسيل الكلى» في جزيرة موهيلي بجمهورية جزر القمر المتحدة، وذلك بحضور فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، ووفد من الهيئة برئاسة عبيد البلوشي مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث. ويعد المركز، الذي يقع في محيط مستشفى فمبوني، الأول من نوعه في الجزيرة التي يفتقر سكانها إلى هذه الخدمة الطبية، حيث يشمل عنبراً لغسيل الكلى يتكون من 8 وحدات غسيل كلى، ومستودع طبي، ووحدة لمعالجة المياه، فضلاً عن وحدة لاستقبال المرضى، وغرفة للطبيب، وأخرى للانتظار، وسيقدم حوالي 5 آلاف جلسة سنوياً.

وأعرب فخامة غزالي عثمان، عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، مؤكداً أن هذا الدعم يرسخ علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 وقال: إن افتتاح دولة الإمارات الشقيقة لـ«مركز أم الإمارات لغسيل الكلى» في موهيلي يحمل رسالة إنسانية نبيلة، فالإمارات تقدم الدعم الإنساني بصوره المختلفة في كل الأحوال والظروف، حيث تسعى إلى رصد ومتابعة الاحتياجات الإنسانية على المستوى الدولي، وتعمل جاهدة على توفير متطلبات الشرائح الإنسانية التي تستهدفها وفق عمل مؤسسي ونهج واضح.

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من جانبه، أكد عبيد البلوشي، حرص هيئة الهلال الأحمر على رصد الاحتياجات الإنسانية عالمياً، ومن ثم تسعى إلى تبني مشروعات تلبي هذه الاحتياجات لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، ولاسيما التي تتسبب فيها الأمراض المزمنة، وهو ما يجسد دور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني. وأوضح أن الهيئة تسعى عبر مشروعاتها للقيام بدورها الإنساني، ومد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين، سيراً على نهج العطاء الذي أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معرباً عن أمله في أن يساهم «مركز أم الإمارات لغسيل الكلى» في التخفيف من معاناة وآلام المرضى في جمهورية جزر القمر الشقيقة.

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