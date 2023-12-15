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رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
16 ديسمبر 2023 01:37

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.
واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين فيه وفق قواعد القانون الدولي وضمان آليات آمنة ومستدامة لوصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم دون أية عوائق، إضافة إلى رفض التهجير القسري لهم.
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس التركي، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة إيجاد أفق للسلام العادل والشامل وفق حل الدولتين بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتطرق الجانبان إلى نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 وأهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي صدر عنه في تعزيز مسار العمل المناخي الدولي.
وفي هذا السياق، هنأ فخامة الرئيس التركي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح المؤتمر بقيادة الإمارات في الخروج بنتائج مهمة لمصلحة البشرية.

 

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المصدر: وام
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