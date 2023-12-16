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محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده

محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده
16 ديسمبر 2023 10:15

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار. علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن عيسى
البحرين
الإمارات
محمد بن زايد
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