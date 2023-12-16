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منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده

منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده
16 ديسمبر 2023 10:57

 

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة..داعين الله تعالى أن يديم عليهم مسيرة الخير والازدهار..الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة ويعملان معاً من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما الشقيقين».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
حمد بن عيسى
البحرين
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