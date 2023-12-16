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شرطة أبوظبي تنظم ملتقى التوعية الثاني لسكان منطقة الفلاح

شرطة أبوظبي تنظم ملتقى التوعية الثاني لسكان منطقة الفلاح
16 ديسمبر 2023 13:29

 نظم مركز شرطة الفلاح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي ملتقى التوعية الأمنية والمجتمعية الثاني لسكان منطقة الفلاح مستعرضا القضايا الأمنية والمجتمعية والتعريف بالخدمات الشرطية المميزة للجمهور وذلك بحضور العميد محمد عبد الله الحساني مدير مركز شرطة الرحبة والعقيد سعيد عبد الله العامري مدير مركز شرطة الفلاح وعدد كبير من سكان منطقة الفلاح.

وأكد العقيد سعيد عبد الله العامري الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق جودة الحياة للمجتمع من خلال العمل المستمر للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مراكز الشرطة وقدم النصائح والإرشادات حول كيفية تأمين ممتلكاتهم من السرقات.

وأوضحت المقدم دكتور فاتن محمد مناحي رئيس قسم الخدمات المساندة بمركز شرطة الفلاح أن الملتقى يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في تحقيق رؤيتها بأن تصبح الإمارة رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

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وتحدث الرائد نهيل سلطان العرياني من إدارة التحقيق والبحث الجنائي بالمديرية عن مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن القانون يعاقب كل من تسول له نفسه بارتكاب الجرائم الاحتيالية ضد أفراد المجتمع.

وأشار النقيب فضل صالح التميمي من منظومة كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية إلى مزايا الانضمام لعضوية كلنا شرطة موضحاً المهام المتعلقة بالبرنامج والخدمات التي يقدمها للمشتركين فيه ودوره في خدمة المجتمع.

وفي ختام الملتقى كرم مدير مركز شرطة الرحبة المتحدثين المشاركين بالملتقى وقدم الشكر للأهالي على تفاعلهم مع الموضوعات المطروحة وأعرب الأهالي عن شكرهم لشرطة أبوظبي لجهودها ومبادراتها المتميزة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار لجميع أفراد المجتمع.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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