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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الاستقلال

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الاستقلال
16 ديسمبر 2023 13:52

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي علي خان اسماعيلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
كازاخستان
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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