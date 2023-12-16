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رئيس الدولة ينعى أمير الكويت و يأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام

رئيس الدولة ينعى أمير الكويت و يأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام
16 ديسمبر 2023 15:09

 نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ببالغ الحزن والأسى أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: // بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه.

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وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج//..

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
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