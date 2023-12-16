السبت 16 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد ينعى أمير الكويت

منصور بن زايد ينعى أمير الكويت
16 ديسمبر 2023 15:51

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم السبت.

أخبار ذات صلة
مجلس مجلس الوزراء الكويتي يعلن مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد
محمد بن زايد ينعى أمير الكويت

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام وأهلنا الشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
نواف الأحمد الجابر الصباح
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يترشح كمستقل لفترة رئاسية جديدة
اليوم 17:08
ويمبانياما يُنهي «السلسلة الأسوأ» أمام «الملك جيمس»
الرياضة
ويمبانياما يُنهي «السلسلة الأسوأ» أمام «الملك جيمس»
اليوم 17:07
الشناوي: الأهلي هدفه نهائي «المونديال»
الرياضة
الشناوي: الأهلي هدفه نهائي «المونديال»
اليوم 16:23
مجلس الوزراء الكويتي ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد
الأخبار العالمية
مجلس مجلس الوزراء الكويتي يعلن مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©