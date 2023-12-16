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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
16 ديسمبر 2023 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 05:43 والجزر الأول عند الساعة 08:55 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

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المصدر: وام
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