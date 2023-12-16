السبت 16 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد ينعى أمير الكويت

خالد بن محمد بن زايد ينعى أمير الكويت
16 ديسمبر 2023 18:08

أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.
وقال سموه «فقدنا اليوم قامة كبيرة وقائداً مخلصاً خدم بلده وشعبه في المناصب التي تقلدها لعقود من الزمن، أسهم من خلالها بتعزيز مكانة الكويت الشقيقة إقليمياً ودولياً، كما أسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ودعا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز ويديم عليهم الرفعة والعزة.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
حاكم عجمان ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
أمير الكويت
وفاة
نواف الأحمد الجابر الصباح
تعزية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
حاكم الشارقة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
علوم الدار
حاكم الشارقة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
اليوم 19:48
«العميد» يتفوق على «البرتقالي» بـ«الفوز العاشر»
الرياضة
«العميد» يتفوق على «البرتقالي» بـ«الفوز العاشر»
اليوم 19:23
«الإمبراطور» يكسب «النمور» ويخسر «ليما»!
الرياضة
«الإمبراطور» يكسب «النمور» ويخسر «ليما»!
اليوم 19:20
حاكم عجمان ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
علوم الدار
حاكم عجمان ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
اليوم 19:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©