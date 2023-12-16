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حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
16 ديسمبر 2023 18:37

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.
فيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، تاركاً خلفه إرثاً حافلاً بالعطاء والعفو والتواضع.
ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الكويت وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم، وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة».

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المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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نواف الأحمد الجابر الصباح
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