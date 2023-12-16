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حاكم الفجيرة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

حاكم الفجيرة ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
16 ديسمبر 2023 18:43

نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم.
وقال سموه «برحيل فقيد الكويت الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة واضحة المعالم على الصعيدين العربي والدولي لأكثر من نصف قرن.. وقد كان الراحل أخاً وصديقاً مميزاً للإمارات، حيث أسهم بتفانٍ وإخلاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
ودعا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المولى عز وجل أن يتغمد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

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المصدر: وام
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