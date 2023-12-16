حاكم عجمان ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه إن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة قائد من قادتها المرموقين بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه، وأمتيه العربية والإسلامية وفقدت الكويت رمزا وطنيا خالدا كرّس حياته من أجل نهضتها وأسهم في تعزيز مكانتها إقليميا ودوليا.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.