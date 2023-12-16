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وفد من وزارة الخارجية يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

زيارة وفد وزارة الخارجية للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة
16 ديسمبر 2023 22:03

قام وفد من وزارة الخارجية، برئاسة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، بزيارة المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وقام الوفد بجولة في مرافق المستشفى، واطلع من الفريق الطبي الإماراتي على شرح عن سير العمليات التشغيلية، كما تفقد المصابين والمرضى المقيمين في المستشفى.
وقال سلطان الشامسي إن المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من دولة الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور منظومة القطاع الصحي نتيجة الحرب الدائرة في القطاع.
وأضاف أن المساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة من دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء الأزمة تعكس نهج دولة الإمارات الراسخ التي لطالما سارعت في الاستجابة لاحتياجات الشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والأزمات.
يتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
يضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.
يقدم المستشفى، إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية والسينية، والصيدلة وهو مزود بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

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المستشفى الميداني الاماراتي
المستشفى الإماراتي الميداني
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