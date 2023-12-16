شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع جامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من شرطة أبوظبي على مختبرات كلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبالهم عدد من الأساتذة والمسؤولين في الجامعة، وتأتي الزيارة بهدف تبادل الخبرات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.

وبحث الوفد الزائر، برئاسة المقدم سلامة سويد حليط، مدير فرع التحاليل الكيميائية في قسم الأدلة الجنائية - العين، مع الجامعة أوجه التعاون في مجال الأدلة الجنائية والدورات التدريبية والتخصصات العلمية التي ترتبط أهدافها بعمل الأبحاث الجنائية، ومدى إمكانية استفادة منتسبي شرطة أبوظبي منها، لمتابعة المستجدات العلمية في مجالات العمل الأمني.

واستمع الوفد إلى شرح حول مهام المختبرات ودور الطلبة في إجراء الأبحاث العلمية، وكيفية التعامل مع الفحوص، وأبرز التقنيات المستخدمة في الكشف عن الظواهر المختلفة.