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شرطة دبي و«تنسيق الداخلية» يبحثان التعاون

جانب من الاجتماع (من المصدر)
17 ديسمبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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بحث العميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مع وفد التنسيق المروري بوزارة الداخلية، برئاسة العميد الدكتور عبدالله الكعبي، نائب مدير عام التنسيق المروري، والعقيد الدكتور خلفان النقبي، مدير مركز المؤهلات الأمنية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
وأشاد العميد محمد كرم، بالتعاون المتميز بين شرطة دبي، والتنسيق المروري بوزارة الداخلية، وسعيهما الدؤوب لتعزيز مبدأ الشراكة وتكاتف الجهود، من أجل توفير أعلى درجات الأمن والأمان، مؤكداً أن التنسيق بين الأجهزة الشرطية في مختلف المجالات الأمنية من تبادل للمعلومات والخبرات والدورات المتخصصة في جميع المجالات أثمر في العديد من الإنجازات وساهمت في الحفاظ على مكتسبات الدولة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الأداء، مؤكداً أهمية التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة في الدولة، بهدف تحقيق المزيد من التفاعل الذي يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.
واستعرض العميد محمد كرم، خلال الاجتماع الذي حضره العقيد حمد سرور الخالدي، مدير إدارة دوريات ديرة، والعقيد طارق عيسى الريس، رئيس قسم دوريات تقنيات الضبط، وعيسى المطوع، مدير إدارة المعهد المروري، عدد من المواضيع المتعلقة بالدورات التدريبية، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى ذات الصلة.
وفي الختام، أكد الجانبان على تعزيز جسور التعاون، وتفعيل مبدأ الشراكة وتبادل وجهات النظر، وطرح المقترحات التي تهدف إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها تخدم العمل المشترك.

شرطة دبي
دبي
وزارة الداخلية
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