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علوم الدار

«أطلس» لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية بكفاءة أعلى (أرشفية)
17 ديسمبر 2023 01:12

آمنة الكتبي (دبي) 

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يعد مشروع أطلس للخسائر والأضرار أحد أهم المشاريع الجديدة التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء، والذي يعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية لتمكين الدول على مواجهة التغيرات المناخية، ويسهم في تطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يدعم بناء القدرات والتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، إلى جانب مساعدة الدول الأخرى على وضع خطط واستراتيجيات للحد من التغيرات المناخية المستقبلية.
وصمم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لتعزيز توافر أنظمة إنذار مبكرة للحد من أخطار الظواهر المناخية في عدة بلدان.
ومن ضمن المشاريع المتعلقة في مراقبة التغيرات المناخية «منصة تحليل البيانات الفضائية»، والتي تعد الأكثر تطوراً وتقدماً في مجال الاستشعار عن بعد، ورصد الأرض، حيث تتميز بقدرتها على توفير الوصول المباشر والسريع إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وستسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية بكفاءة أعلى، مثل مراقبة التغيرات المناخية، وإدارة الموارد الطبيعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، من خلال تسهيل التحليلات والتنبؤات المعتمدة على بيانات فضائية دقيقة، لإنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.
وتضم المنصة 3 خدمات تشمل: الحصول على الصور الفضائية من خلال التعاون مع وكالات الفضاء العالمية، وعدد من الشركات المتخصصة الرائدة عالمياً، فيما سيتم إتاحة البيانات بشكل مجاني، ولبعض المعلومات التخصصية الأخرى برسوم تنافسية، بالإضافة إلى الحصول على برمجيات وخوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية، إلى جانب منصة تسويق للخدمات والتطبيقات الفضائية.
منظومة مبتكرة
يوفر مجمع البيانات الفضائية الذي أطلقته الوكالة مسبقاً، منظومة مبتكرة لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وزيادة الاعتماد على الفضاء لمواجهة التحديات، إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي.

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