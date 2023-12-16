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علوم الدار

إقبال على مهرجان فعاليات الشارقة

استقطبت فعاليات المسرح الخارجي للمهرجان الزوار بالعروض الترفيهية (وام)
17 ديسمبر 2023 01:13

الشارقة (وام)

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تشهد الدورة الثالثة من مهرجان فعاليات الشارقة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مسرح المجاز إقبالاً كبيراً، ولافتاً من مختلف فئات المجتمع، للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من العروض الفنية وورش العمل التثقيفية والشخصيات الكرتونية الجوالة والمسابقات المشوقة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
واستقطبت فعاليات المسرح الخارجي للمهرجان الزوار بالعروض الترفيهية التي تقدمها بلدية الشارقة، وعرض الفنون القتالية المقدمة من منتسبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والعلاج بالموسيقى لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وطغت أجواء التحدي على مسابقات أشرفت عليها كل من هيئة مياه وكهرباء الشارقة، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى للفوز بجوائز قيمة.
وحظيت منصات الجهات المشاركة بتوافد الحضور إليها، والتعرف على برامجها ورسائلها المجتمعية، من خلال عدد من العروض وورش العمل الترفيهية والتوعوية والتثقيفية، فقد خصصت بلدية الشارقة أنشطة للصغار يتعرفون من خلالها على أهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وجاءت منصة هيئة الكهرباء والمياه تحت عنوان «الشارقة مدينة الترشيد»، لتؤكد رؤية الإمارة في تبني الممارسات الخضراء، والسير على نهج الاستدامة.
وعززت مشاركة معهد الشارقة للتراث في المهرجان قيم الأصالة الإماراتية لدى الناشئة، وترسيخ العادات والتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد، بينما نقلت هيئة الشارقة للآثار الزوار إلى العصور القديمة، من خلال إبراز المواقع الأثرية في إمارة الشارقة، وسجلت هيئة الشارقة للمتاحف مشاركة متميزة، من خلال مبادرة «اكتشف متاحف الشارقة» لما كشفته من أسرار وحقائق عن دولة الإمارات والمنطقة.
وضمن جهود بناء الثقافة الإنسانية طرحت دائرة الخدمات المجتمعية، وهيئة الوقاية والسلامة والدفاع المدني والقافلة الوردية حملات توعية كل في مجاله، وخاطبت الجمهور، كباراً وصغاراً، لزيادة الوعي الاجتماعي بعدد من القضايا، والحفاظ على سلامته، أمنياً وصحياً.
واستمتع الأطفال بمناطق اللعب المخصصة لهم ليكون بذلك مهرجان فعاليات الشارقة محطة متجددة للبهجة والتشويق.
أبعاد
يستقبل المهرجان زواره حتى اليوم من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء، حيث عكست فعاليات المهرجان التي تقام تحت شعار «تشرق بفعالياتها» الأبعاد الإنسانية والتنموية والحضارية والثقافية والسياحية والتطويرية لإمارة الشارقة.

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