منافسات قوية بين الصقارين في مسابقة الصيد بالصقور

الظفرة (الاتحاد)

شهدت مسابقة الصيد بالصقور، ضمن مسابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ17، منافسات قوية بين الصقارين في اليوم الأول من المسابقة التي تستمر لمدة أربعة أيام، (خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري)، في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وخصصت اللجنة المنظمة للمسابقة، 30 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 930 ألف درهم، موزعة على 6 أشواط للتلواح بواقع 5 جوائز لكل شوط، وتتضمن المسابقة أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطين مخصصين لفئة الجرناس، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 25 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والخامس 5 آلاف درهم.

وانطلقت المنافسات مع شوطين من أشواط التلواح/ فرخ (شوط جير شاهين وشوط جير تبع)، وسيشهد يوم غدٍ 17 ديسمبر منافسات شوطي فرخ (جير بيور، جير قرموشة)، ويوم 18 ديسمبر (جير تبع/ جرناس وجير شاهين)، ويوم 19 ديسمبر (قرموشة/ جرناس وجير بيور).

يشار إلى أن مسابقة الصيد بالصقور تقام بالتزامن مع مزاينة مدينة زايد للإبل، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، الذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وتعد مسابقة الصيد بالصقور إحدى أبرز المسابقات التراثية المصاحبة للمهرجان.

كما سيشهد مهرجان الظفرة في محطته الختامية التي تقام خلال شهر يناير 2024، العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية والثقافية المتنوعة، ومنها (مسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة «اطرح القعود»).