انطلاق مزاينة مدينة زايد في «مهرجان الظفرة»

الظفرة (الاتحاد)

انطلقت، صباح أمس، مسابقات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، وتستمر لغاية 23 ديسمبر الحالي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتشهد مزاينة مدينة زايد تنظيم 85 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لها 775 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و833 ألف درهم.

وشهدت بوابة الربع الخالي «مدينة زايد»، خلال الأيام الماضية، توافد مُلاك الإبل الأصيلة من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى محيط موقع المزاينة، وانتشرت آلاف المطايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، إلى جانب مئات العزب لمُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية استعداداً للمشاركة في المنافسات اليومية للمزاينة.

وتُعد مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، فيما شهدت الفترة الماضية نجاحاً مميزاً لمزاينة سويحان (المحطة الأولى من 21 إلى 28 أكتوبر 2023) والتي سجلت مشاركة أكثر من 1900 مالك إبل، ومزاينة رزين (المحطة الثانية من 11 إلى 18 نوفمبر 2023) والتي سجلت مشاركة 2060 مالك إبل، فيما ستقام المحطة الرابعة والمهرجان الشامل في مهرجان الظفرة الختامي في الفترة من 20 يناير ولغاية 8 فبراير 2024.

ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام، وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما يسلط المهرجان الضوء على المنطقة، إلى جانب تعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل ودعم مكانتها منصة إقليمية وعالمية للتراث والتعريف بالموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.