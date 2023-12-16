الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق مزاينة مدينة زايد في «مهرجان الظفرة»

الفعاليات تعزز مكانة أبوظبي وجهة أولى لمزاينات الإبل (من المصدر)
17 ديسمبر 2023 01:11

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان ومزاد الوثبة للتمور يواصل فعالياته
منافسات قوية بين الصقارين في مسابقة الصيد بالصقور

انطلقت، صباح أمس، مسابقات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، وتستمر لغاية 23 ديسمبر الحالي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
وتشهد مزاينة مدينة زايد تنظيم 85 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لها 775 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و833 ألف درهم.
وشهدت بوابة الربع الخالي «مدينة زايد»، خلال الأيام الماضية، توافد مُلاك الإبل الأصيلة من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى محيط موقع المزاينة، وانتشرت آلاف المطايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، إلى جانب مئات العزب لمُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية استعداداً للمشاركة في المنافسات اليومية للمزاينة.
وتُعد مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، فيما شهدت الفترة الماضية نجاحاً مميزاً لمزاينة سويحان (المحطة الأولى من 21 إلى 28 أكتوبر 2023) والتي سجلت مشاركة أكثر من 1900 مالك إبل، ومزاينة رزين (المحطة الثانية من 11 إلى 18 نوفمبر 2023) والتي سجلت مشاركة 2060 مالك إبل، فيما ستقام المحطة الرابعة والمهرجان الشامل في مهرجان الظفرة الختامي في الفترة من 20 يناير ولغاية 8 فبراير 2024.
ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام، وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما يسلط المهرجان الضوء على المنطقة، إلى جانب تعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل ودعم مكانتها منصة إقليمية وعالمية للتراث والتعريف بالموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

مهرجان الظفرة
الظفرة
منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
نادي تراث الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان في غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: لا سلام في غزة دون وقف إطلاق النار
17 ديسمبر 2023
جنود من الجيش العراقي يصطفون خارج مركز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية العراقية
17 ديسمبر 2023
طفلة تسير على أنقاض منزلها المدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«الجمعية العامة» تستأنف دورتها الاستثنائية حول غزة
17 ديسمبر 2023
تسارع وتيرة تفشي المرض على مدار الأسابيع الأخيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفشٍ جديد لـ«الكوليرا» في اليمن
17 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©