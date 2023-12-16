عمار النعيمي يحضر أفراح بن غدير وبن هندي

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في قاعة قلعة الرمال للأفراح بدبي، بمناسبة زفاف محمد مشعان سعيد بن غدير إلى كريمة غدير محمد بن هندي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعـادة والاستقرار.

رافقَ سموه، خلال الحفل، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي.