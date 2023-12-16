سلطان بن أحمد يشهد لقاء قيادة جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس في مدينة خورفكان، جانباً من لقاء قيادة جامعة الشارقة لإعداد استراتيجيتهــا 2024-2030.

وأشاد سموه بما حققته الجامعة من منجزات متنوعة في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية، والجهود التي ساهمت في تحقيق الأهداف التي وضعت ضمن الخطط الخمسيــة السابقة، ما جعل مــن الجامعـــة مؤسسة علمية رائدة ذات مكانة متميزة، طبقاً للتصنيفات العالمية المتخصصة.

وجرى، خلال اللقاء، تناول نتائج الاستراتيجية السابقة، ونسب إنجاز مستهدفاتها الرئيسة في قطاعات الجامعة كافة، وأبرز التحديات التي واجهتها، والحلول المقترحة للتعامل معها.

وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على نتائج أعمال الفرق المختصة للإعداد ووضع الاستراتيجية الجديدة للجامعة بالتعاون بين كافة الإدارات والأطراف والشركاء والمختصين، للوصول إلى استراتيجية متكاملة تحقق الأهداف الطموحة التي وضعتها الجامعة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المقترحات الجديدة لاستراتيجية الجامعة، في المجالات الإدارية والعلمية والأكاديمية والبحثية، والتي تواكب ما حققته الجامعة من منجزات وتلبي الطموحات الكبيرة التي وضعتها قيادة الجامعة.

تبادل الأفكار

جرى خلال اللقاء تبادل الأفكار والرؤى والمقترحات العملية للاستراتيجية الجديدة، ووضع الخطط التنفيذية لتطوير العمل الإداري والأكاديمي، وتعزيز الدور المجتمعي الذي تلعبه الجامعة.