صقر غباش يهنئ رئيسي «النواب» و«الشورى» باليوم الوطني للبحرين

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً لشعب البحرين كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.

وقال معالي صقر غباش في برقيتي تهنئة بعثهما إلى معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، بالمناسبة، إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسي النواب والشورى هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في نفس الوقت أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي المشترك. وقال معاليه: يطيب لي، أصالةً عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة يومها الوطني، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار.