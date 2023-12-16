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الشيخة فاطمة تهنئ قرينة ملك البحرين باليوم الوطني للمملكة

الشيخة فاطمة تهنئ قرينة ملك البحرين باليوم الوطني للمملكة
17 ديسمبر 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رسالة تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ52 للمملكة.
وقالت سموها، في الرسالة: «يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ52 لمملكة البحرين الشقيقة، التي يسعدنا أن نحتفي معها بمسيرتها الرائدة التي قدمت خلالها نموذجاً يُحتذى به في التميز والإبداع والتنمية. 
وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب عن فخرنا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً، والتي تشهد نمواً وتطوراً بفضل الرؤى المشتركة للقيادتين الرشيدتين في بلدينا الشقيقين، وسعيهما الدائم والمستمر لتعزيز سبل التعاون المثمر في المجالات كافة لخدمة شعبينا الشقيقين. في هذه الذكرى الغالية نسأل الله أن يديم على صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلى سموكم الصحة والسعادة، وأن يمن على شعبكم الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى المملكة الشقيقة بالأمن والأمان والرخاء».

الشيخة فاطمة
البحرين
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الإمارات
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