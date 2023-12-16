انطلاق مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي في دبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات «مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023» الذي نظمته شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية لمدة يومين في فندق «العنوان مارينا دبي»، بمشاركة أكثر من 400 من الخبراء والأطباء المختصين من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية، رئيسة جمعية علم الأمراض في الجمعية رئيسة المختبرات الطبية بمستشفى دبي رئيسة المؤتمر، أهمية هذا الحدث المرموق المتخصص في مجال علم الأمراض، معربة عن أملها في أن تكون نسخة هذا العام من الحدث تجربة مفيدة وثرية لجميع المشاركين.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد بمثابة منصة لأخصائيي علم الأمراض، والمتخصصين في المختبرات، والباحثين والأطباء للالتقاء معاً، وتبادل المعارف وأحدث نتائج الأبحاث والممارسات المبتكرة.

وقالت «على مدار يومين سوف نتعمق في عالم علم الأمراض، ونستكشف تقنيات التشخيص المتطورة والعلاجات المتقدمة والاتجاهات الناشئة التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية».

وأوضحت أن فعاليات المؤتمر تشمل عقد جلسات علمية يشارك فيها خبراء مشهورون، ومناقشات محفزة للتفكير، وجلسات نقاش تفاعلية، إضافة إلى عروض ملصقات تعرض أبحاثاً رائدة، وهو ما يمثل فرصة للتواصل مع الأقران وقادة الصناعة، فضلاً عن وجود منطقة عرض خاصة بأحدث التطورات في تكنولوجيا وخدمات علم الأمراض.

وتوجهت الدكتورة موزة الشرهان بالشكر للجنة العلمية للمؤتمر على جهودها في تطوير برنامج شامل للمؤتمر يضم مجموعة واسعة من الموضوعات، ما يضمن وجود كل مفيد وجديد، سواء لأخصائي علم الأمراض أو الأطباء الجدد بهدف تعزيز التعاون، ودفع التقدم في مجال علم الأمراض.

ونوهت برعاية أكثر من 12 شركة طبية ومخبرية وصيدلانية للحدث، وبالتعاون مع المختبر المرجعي الوطني في «مستشفى كليفلاند» مع جمعية الإمارات لعلم الأمراض في مؤتمر العام الحالي 2023 من أجل تقديم مؤتمر ناجح يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المهارات والخبرات للمشاركين كافة.