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«محمد بن راشد للإسكان» تحصد جائزة عالمية

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
17 ديسمبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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تعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» و«مصدر»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حصولها على جائزة المُقيِمين عن مشروعها الرائد «المصفوفة الإسكانية الذكية» خلال مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية 2023. بالإضافة إلى حصولها على جائزة إنجاز خاص، حيث تم أيضاً تكريم المؤسسة عن فئة التركيز على العملاء. في إنجاز يعزّز التزامها الثابت بتقديم خدمة عملاء استثنائية وتلبية احتياجات أهالي دبي.
ويمثل هذا الفوز إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل المؤسسة الحافل بالجوائز المحلية والدولية في مجال الابتكار.
وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «مشروع المصفوفة الإسكانية الذكية هو نتاج جهود متواصلة لدمج الابتكار في قطاع الإسكان. يعتمد هذا المشروع على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة إسكانية متكاملة ومتقدمة تلبي توقعات المستفيدين وترتقي بمستوى الخدمات الإسكانية».
وأكّدت السويدي التأثير التحويلي لمشروع «المصفوفة الإسكانية الذكية»، الذي يدمج مجموعة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين معايير جودة الحياة بشكل كبير للسكان. حيث تكمن في قلب هذه المبادرة ابتكارات حيوية تشمل حلولاً تكنولوجية مبتكرة تركز على تحسين رحلة المتعامل في الخدمات الإسكانية، بما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وضم وفد مؤسّسة محمد بن راشد للإسكان إلى مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية 2023، أعضاءً مرموقين من المؤسسة، بقيادة مريم عبد الله عبيد بدر السويدي، مديرة إدارة الإستراتيجية والتطوير، ورفقة كلٍّ من أميرة شعبان الجريري، اختصاصي مشاريع رئيسي وسلمان سالم الحرسوسي، رئيس قسم خدمات الدعم التقني بالإنابة.
جهود
أكدت السويدي أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتطوير منظومة إسكانية ذكية ومستدامة تحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في كونها مركزاً عالمياً للابتكار.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
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