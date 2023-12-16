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«التعاون الخليجي»: للأمير الراحل حنكة عميقة وشخصية حكيمة

«التعاون الخليجي»: للأمير الراحل حنكة عميقة وشخصية حكيمة
17 ديسمبر 2023 01:12

الرياض (الاتحاد) 

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استذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، المناقب الحميدة لأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلاً إن «له حنكة عميقة وشخصية حكيمة وإنسانية رفيعة». 
جاء ذلك في تصريح للبديوي أعرب خلاله عن بالغ الحزن وشديد الألم برحيل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن «مناقب سمو الأمير الراحل لم تخف على أحد وأجمع عليها العالم»، مشيداً بما تكللت به مسيرة المغفور له من حب خالص واحترام وفير كنّه لوطنه وبادله به شعبه. 
ووجه البديوي أحر التعازي وصادق المواساة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والشعوب الخليجية قاطبة في وفاة المغفور له.

التعاون الخليجي
الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
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