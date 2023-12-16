قادة العالم ينعون نواف الأحمد الجابر الصباح

عواصم (الاتحاد)

أعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس، عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال الديوان، أمس، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه (اليوم)، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن الديوان الأميري، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقربائه فقط، بمسجد بلال بن رباح بالعاصمة الكويتية، اليوم الأحد.

وأضاف: «يتلقى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسرة آل صباح، التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح، بقصر بيان، الاثنين والثلاثاء».

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الحداد الرسمي 40 يوماً، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.

وولد الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الـ25 من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.

وتولى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاماً.

وفي مارس 1978، تولى حقيبة وزارة الداخلية خلفاً للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولى منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى صاحب السمو الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث عمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر.

ونعت دول العالم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلنت بعضها الحداد ما بين 3 و7 أيام وتنكيس الأعلام.

وأفاد الديوان الملكي السعودي، في بيان، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد «تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت».

وأعرب العاهل السعودي وولي عهده عن «بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل الصباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء».

كما قال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر: «تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح (ولي العهد الكويت) ولدولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح».

وأضاف الأمير تميم: «نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه، نعى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، أمير الكويت، مؤكداً أنه «أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ورفعة وازدهار دولة الكويت الشقيقة»، وفق بيان صادر من البلاط السلطاني.

وقرر السلطان هيثم إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام.

كما أعلنت البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في المملكة لمدة 3 أيام.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي البحريني: «ينعى ملك البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المغفور له، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وكان - رحمه الله - قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل صباح المالكة الكرام وشعب الكويت العزيز».

كما أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بتقديم «الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، نعي الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعماً لأمته العربية والإسلامية، حريصاً على شؤونها، حكيماً في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية».

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، وفق البيان ذاته.

فيما قال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة: «نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان في وفاة الأخ الشيخ نواف الصباح».

وأضاف «كان زعيماً عروبياً كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوباً في تمتين العلاقات العربية».

وقرر عاهل الأردن الحداد على الفقيد الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لـ7 أيام، وفق بيان نعي صادر من الديوان الملكي الأردني.

كما نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمير الكويت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لـ3 أيام، وفق بيان.

وقدم معالي رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التعازي في رحيل أمير دولة الكويت.

وقال السوداني: «نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومة وشعباً، في رحيل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».

كما بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إثر وفاة أمير الكويت.

وجاء فيها: «فُجعتُ لِما ألم بنا مع آل الصباح الأفاضل والشعب الكويتي الشقيق، بانتقال أمير دولة الكويت الشقيقة، نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى جوار ربِّ العزّة».

وأعلنت الرئاسة الموريتانية، الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة أمير دولة الكويت.

دولياً، نعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمير الكويت الراحل، وقال بيان لمكتب سوناك: «لقد شعرنا بأسف شديد لوفاة سمو أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح».

وأضاف: «لقد كان سموه صديقاً كبيراً للمملكة المتحدة وسوف نظل نتذكر بكل تقدير ما أسداه من أعمال لتقوية علاقاتنا الثنائية، وما قام به من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط».

بدوره، أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لأمير الكويت.

وجاء في رسالة الرئاسة الروسية: «صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ولقد كان الأمير نواف الأحمد يتمتع بسلطة كبيرة في الشرق الأوسط، لقد فعل الكثير من أجل المجتمع، وكذلك التنمية الاقتصادية للكويت وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية».

كما نعى العديد من قادة العالم أمير الكويت الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته.