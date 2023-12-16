صقر غباش يعزي رئيس «الأمة الكويتي» بوفاة نواف الأحمد الصباح

أبو ظبي (الاتحاد)

بعث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقية تعزية إلى معالي أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقال معالي صقر غباش في برقية التعزية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ممثل شعب دولة الإمارات أتوجه إليكم ولمجلسكم الموقر وإلى أسرة آل الصباح وإلى الشعب الكويتي الشقيق بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاه المغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد الأمة العربية والإسلامية قائدا وطنيا عظيماً، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه، وبلاده، وأمته العربية والإسلامية.