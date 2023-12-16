سيف بن زايد: صاحب بصمات نيّرة ومواقف إنسانية نبيلة

أبوظبي (الاتحاد)

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على «منصة إكس»: «نتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، في رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، صاحب البصمات النيّرة والمواقف الإنسانية النبيلة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».