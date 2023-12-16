حمدان بن زايد: قائد قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته

أبوظبي (الاتحاد)

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على «منصة إكس»: «صادق التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. قائد قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته، ندعو الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».