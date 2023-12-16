طحنون بن زايد يعزي في وفاة نواف الأحمد الصباح

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بخالص تعازيه ومواساته إلى أسرة آل صباح الكرام وللشعب الكويتي الشقيق في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه أمس. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «أكس»:

«خالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرة آل صباح الكرام وللشعب الكويتي الشقيق في وفاة #أمير_الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».