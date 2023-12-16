الحكام ينعون الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

إمارات الدولة (وام)

نعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه «ننعى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».

كما نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه: «إن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية، فجعت بوفاة قائد من قادتها المرموقين بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة، وطنه، وأمتيه العربية والإسلامية، وفقدت الكويت رمزاً وطنياً خالداً كرّس حياته من أجل نهضتها وأسهم في تعزيز مكاناتها إقليمياً ودولياً».

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

ونعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه: «برحيل فقيد الكويت الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة واضحة المعالم على الصعيدين العربي والدولي لأكثر من نصف قرن.. وقد كان الراحل أخاً وصديقاً مميزاً للإمارات، حيث أسهم بتفانٍ وإخلاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

ودعا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المغفور له، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر سخره لخدمة وطنه وشعبه، ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصُّبَاح الكرام والشعب الكويتي الشقيق.. ويتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته».

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، تاركاً خلفه إرثاً حافلاً بالعطاء والعفو والتواضع.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الكويت وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس، وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة.