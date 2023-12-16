محمد بن زايد: علاقاتنا مع البحرين أخوية وتاريخية.. ومعاً لمستقبل أفضل

أبوظبي (الاتحاد ووام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، باليوم الوطني لبلاده، متمنياً للملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين أخوية وتاريخية.

كما أكد مواصلة العمل معاً من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال سموه، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى، وأهلنا في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.. علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

إلى ذلك، هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم، متمنياً سموه أن يديم الله عليهم مسيرة الخير والازدهار.

وأكد سموه أن الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة، وتعملان معاً من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما الشقيقين.

وقال سموه، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «نهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، داعين الله تعالى أن يديم عليهم مسيرة الخير والازدهار.. الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة، ويعملان معاً من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما الشقيقين».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.