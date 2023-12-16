رئيس الدولة ينعى أمير الكويت  ويأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام

أبوظبي (وام)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة، وتقدم بخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، واصفاً الراحل الكبير بأنه كان قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية- الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية- الكويتية، ودعم العمل الخليجي المشترك».

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي أمس: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه. وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج».

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن ديوان الرئاسة عن إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -تغمده الله بواسع رحمته- اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

في السياق ذاته، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في الكويت.. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الصباح.. خدم وطنه ستة عقود.. وأدى أمانته بكل إخلاص.. وحط رحاله عند غفور كريم.. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقال سموه، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام وأهلنا الشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».