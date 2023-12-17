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منصور بن زايد: أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

منصور بن زايد
17 ديسمبر 2023 13:02

بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح..وتمنى له التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.

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وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح..وأسأل الله تعالى له التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره..حريصون على تعزيز  أواصر علاقاتنا الأخوية الراسخة والعمل معاً لأجل مستقبل بلدينا وتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مشعل الأحمد الجابر الصباح
منصور بن زايد
الكويت
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